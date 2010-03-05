Херсонский завод карданных валов сократил убыток

ОАО «Херсонский завод карданных валов» (Херсон), которое входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ», в 2009 году сократило чистый убыток на 97,8% по сравнению с 2008 годом – до 10 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году Херсонский завод карданных валов увеличил активы на 52,6% по сравнению с 2008 годом – до 492,383 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Херсонский завод карданных валов», которое входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), специализируется на производстве карданных валов и запасных частей к ним для грузовых автомобилей КрАЗ, МАЗ, КАМАЗ, УрАЛ, ГАЗ, автобусов ЛАЗ, тракторов и сельхозмашин, для городского пассажирского транспорта, железнодорожного транспорта и специальных машин.

Кроме того, завод выпускает воздушные фильтроэлементы к вышеперечисленным автомобилям, тяги и наконечники рулевой трапеции автомобилей ВАЗ, крестовины карданных валов легковых автомобилей ВАЗ, «Нива», «Москвич», «Иж», «Волга», а также различные виды карданных шарниров для сельскохозяйственной техники.