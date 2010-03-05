Индия заказала 18 самолетов Ан-148

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила от трех индийских авиакомпаний заказы на поставку 18 ближнемагистральных пассажирских самолетов Ан-148, передает индийское издание IANS со ссылкой на представителей компании.

Договоренности по поставкам были достигнуты на авиасалоне India Aviation 2010, где самолеты, рассчитанные на перевозку до 85 пассажиров, были впервые представлены индийским закупщикам.

Заинтересовавшиеся Ан-148 авиакомпании хотят получить 8 таких самолетов в пассажирской версии – заказы на них уже подтверждены. Объем контрактов оценивается в 400 млн. долл.

Еще 10 самолетов должны поступить в грузовой модификации.

По поставкам 8 самолетов уже подписаны меморандумы о понимании. Ожидается, что самолеты поступят в первом квартале 2011 года. Поставки же грузовых самолетов запланированы на период после 2012 года.

Кроме того, продолжаются переговоры о продаже еще 11 самолетов в пассажирской версии.

Интерес к Ан-148 проявили в общей сложности 12 индийских авиакомпаний. В течение следующих 15 лет ОАК рассчитывает реализовать на индийском рынке 200 таких самолетов. Также ведутся переговоры о создании в Индии технического центра для обслуживания самолетов и обучения летного состава.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолёт, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полёта составляет 3,5 тыс. километров, крейсерская скорость – 800-870 км/час. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолёту совершать взлёты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях.

Самолёт спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.