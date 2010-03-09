Ограничен проезд по дорогам местного значения в ряде областей

12:11, 09 марта 2010
Транспорт/Связь
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Волынской, Николаевской, Днепропетровской и Луганской

В связи с поднятием уровня воды в реках по состоянию на утро 9 марта т.г. ограничен проезд легкового автотранспорта дорогами местного значения в Волынской, Николаевской, Днепропетровской и Луганской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, на семи дорогах в Луганской области проезд закрыт.

В Волынской области ограничен проезд на одной дороге, в Днепропетровской – на двух, в Николаевской – на одной. 

 

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