Ограничен проезд по дорогам местного значения в ряде областей

В связи с поднятием уровня воды в реках по состоянию на утро 9 марта т.г. ограничен проезд легкового автотранспорта дорогами местного значения в Волынской, Николаевской, Днепропетровской и Луганской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, на семи дорогах в Луганской области проезд закрыт.

В Волынской области ограничен проезд на одной дороге, в Днепропетровской – на двух, в Николаевской – на одной.