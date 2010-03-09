ЮЗЖД готовит мостовые сооружения к весенним паводкам

Юго-Западная железная дорога продолжает подготовку к возможному поднятию уровня паводковых вод в реках и водоемах, которые находятся вблизи железнодорожных путей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, кроме того, железнодорожники Юго-Западной железной дороги проводят работы по влому льда вокруг опор мостов на 5 объектах дороги.

В частности, дистанциями колеи проводятся работы по высвобождению ото льда опор мостов и их ледорезов на 32 км участка Шостка-Новгород-Северский, 110 км участка Чернигов-Нежин, 93 и 127 км участка Неданчичи-Йолга, а также на 622 км участка Конотоп-Хутор-Михайловский.

Как отмечается в сообщении, на Юго-Западной железной дороге действует оперативная группа, которая постоянно осуществляет наблюдение за такими уязвимыми местами, где в случае паводка возможен размыв земляного полотна. Все работники локомотивных бригад также ознакомлены с этими участками для усиленного проявления бдительности при их проезде.