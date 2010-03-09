МАУ планирует открыть рейс Киев – Дели

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» планирует открытие нового регулярного рейса Киев – Дели в сентябре этого года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МАУ, кроме того, на протяжении летней навигации авиакомпания предложит своим пассажирам новые возможности для авиапутешествий в страны Европы, Персидского залива, Ближнего Востока и в города Украины.

Напомним, 28 марта 2010 года вступает в силу летнее расписание IATA-2010, которое будет действовать по 30 октября 2010 года.

В частности, в апреле МАУ открывает новый прямой рейс Киев – Алматы, который будет выполняться три раза в неделю – по понедельникам, вторникам и четвергам.

Также в апреле авиакомпания открывает новый ежедневный (кроме субботы) прямой рейс Киев – Тель-Авив.

Новый рейс МАУ Киев – Женева будет осуществляться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

В сезон летней навигации МАУ предложит пассажирам воспользоваться новыми регулярными рейсами авиакомпании в Хорватию, где летом вводится безвизовый режим для граждан Украины: рейсы Киев – Дубровник будут осуществляться по четвергам, рейс Киев – Сплит – по вторникам, рейс Киев – Пула – по четвергам.

В Хорватию можно будет также добраться из Донецка: рейс Донецк – Дубровник будет выполняться по субботам. Также с востока Украины воздушное путешествие можно осуществить в Рим: рейс Донецк – Рим будет выполняться 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Рейс Донецк – Львов будет выполняться 2 раза в неделю – по средам и воскресеньям.

Кроме того, увеличивается и количество собственных внутренних рейсов авиакомпании МАУ. Из Киева в Одессу теперь можно будет летать ежедневно, кроме субботы, из Киева в Донецк – ежедневно, кроме воскресенья. Рейс Киев – Львов будет осуществляться ежедневно, кроме воскресенья, а рейс Киев – Симферополь – ежедневно.

По данным компании, некоторые изменения внесены в расписание рейсов из Одессы – для обеспечения удобных стыковок с рейсами авиакомпаний-партнеров. Рейс Одесса – Вена будет выполняться с понедельника по пятницу в 05:15, а в субботу и воскресенье – в 15:00.

Авиакомпания МАУ также увеличивает количество регулярных рейсов по нескольким направлениям. Прямой рейс МАУ Киев – Тбилиси в период летней навигации будет выполняться ежедневно. В Ниццу из Киева теперь можно будет летать три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. Рейс Киев – Милан будет выполняться ежедневно, кроме четверга и субботы, а Киев – Брюссель – ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

В летний период рейс Киев – Абу-Даби будет выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Львов и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и другие – 6%.