«ВымпелКом» и "Астелит" объединили сети

ОАО "ВымпелКом" (ТМ "Билайн", Россия) объявляет о прямом присоединении сетей c украинским оператором мобильной связи «Астелит». C реализацией данного проекта сеть «Билайн» имеет прямые подключения со всеми крупными операторами связи во всех странах СНГ, на которые приходится 85% исходящего международного трафика компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам вице-президента по развитию корпоративного бизнеса ОАО «ВымпелКом» Андрея ПАТОКИ, сотрудничество со всеми крупными операторами связи – это реализация стратегии по экспансии на рынке международной связи, где СНГ является приоритетным направлением для бизнеса компании. Установление прямых соединений с операторами связи позволит «Билайн» сократить издержки по передаче трафика при обеспечении международной связи для абонентов и предоставлять максимально качественные телекоммуникационные услуги на более выгодных для клиентов условиях.

ОАО «ВымпелКом» является одним из лидеров на рынке межоператорского бизнеса. По итогам деятельности компании на сегодняшний день совершено 280 прямых присоединений, позволяющих обмениваться международным трафиком с сетями операторов связи по всему миру. Общий объем международного голосового трафика, пропущенного через сеть «Билайн» в Российской Федерации, увеличился за 2009 год на 28% и составил 6 млрд. минут.

Справка УНИАН. В группу компаний "ВымпелКом" входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. В группу "ВымпелКом" входят компании, осуществляющие операции в России, Казахстане, Украине (УРС, «Голден Телеком»), Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Билайн».

Группа компаний «ВымпелКом» предлагает интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной телефонной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.