Запорожский аэропорт в 2009 г. увеличил пассажироперевозки

Государственного предприятия "Международный аэропорт Запорожье" в феврале 2010 года увеличило пассажироперевозки, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, почти в 3,5 раза.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, на протяжении февраля 2010 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 1 376 пассажиров, что на 976 человек больше, чем в феврале 2009 г.

В то же время предприятие за отчетный период сократило грузоперевозки, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на 23,1%.

Так, в течение февраля запорожский аэропорт отправил 30 тонн грузов и багажа, что на 9 тонн меньше показателя февраля 2010 г.

По информации руководства запорожского аэропорта, причина сокращение общего грузопотока – отсутствие в феврале 2010 года отправки из Запорожского аэропорта спецгрузов, которые отправлялись в 2009 г. по линии Укрспецэкспорта.