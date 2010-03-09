В феврале Lufthansa сократила трафик на 7%
15:39, 09 марта 2010Транспорт/Связь
0
Через забастовку
Lufthansa перевезла в феврале 2010 года на семь процентов меньше пассажиров, чем годом ранее, так как забастовка пилотов компании привела к отмене как минимум 900 рейсов. сообщает Рейтер.
Вместе с дочерними компаниями группы трафик Lufthansa увеличился на 20 процентов в годовом исчислении - за последний год группа приобрела новые отделения, в том числе Austrian Airlines и bmi.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter