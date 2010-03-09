КМУ выделил средства аэропортам «Донецк», «Борисполь» и «Львов»

Кабинет министров Украины выделил из Стабилизационного фонда в 2010 году на развитие аэропорта «Донецк» 190 млн. грн., 135,6 млн. грн. - на развитие аэропорта «Борисполь», 121 млн. грн. – аэропорта «Львов» .

Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина от 1 марта 2010 г. №239 в постановление КМУ от 20 января 2010 г. №36 относительно использования в 2010 г. средств Стабфонда для подготовки Украины к Евро-2012. Текст документа размещен на сайте правительства.

Напомним, постановлением от 20 января т.г. №36 на развитие аэропорта «Донецк» планировалось из Стабфонда направить 90 млн. грн. бюджетных средств, «Борисполь» - 43,58 млн. грн., «Львов» - 21 млн. грн.

Кроме того, в постановлении предусматривается направить из Стабфонда-2010 на развитие аэропорта «Киев» («Жуляны») 7,4 млн. грн.

Также данным постановлением правительство внесло изменения в Госпрограмму подготовки и проведения в Украине Евро-2012, утвержденную 22 февраля 2008 г. №107. В частности, увеличены средства на финансирование аэропорта «Киев» (Жуляны) из Госбюджета на 26,9 млн. грн. – до 215,3 млн. грн. При этом если ранее на развитие аэропорта предусматривалось за 2009 г. направить 109,3 млн. грн., то согласно изменениям, цифра на 2009 г. заменена на 31,7 млн. грн., на 2010 г. - введена сумма в размере 104,5 млн. грн.