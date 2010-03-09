Госавтотранс ожидает в 2010 г. увеличить прибыль на 9%

В настоящее время Госавтотрансадминистрация разработала ряд мер, направленных на рост доходов автотранспортных предприятий, и уже в 2010 году в соответствии с финансовым планом предусматривается получить от предприятий автомобильной отрасли 17,4 млн. грн. чистой прибыли, что на 9% больше показателя 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи.

Согласно сообщению, по итогам работы в 2009 году государственные предприятия автомобильной отрасли получили 0,2 млрд. грн. доходов. Наибольший удельный вес в доходах (74,5%) приходится на шесть государственных предприятий: ГП «СМАП», ГП «ГосавтотрансНИИпроект», УГП «Укринтеравтосервис», ГП «Киевпассервис», Донецкий и Крымский учебные комбинаты.

По данным заместителя министра транспорта и связи – главы Госавтотрансадминистрации Петра КРАВЧУКА, уменьшение финансового результата, полученного государственными предприятиями автомобильной отрасли в 2009 году относительно прошлого года на 46%, обусловлено последствиями мирового финансового кризиса, повышением уровня заработной платы и стоимости коммунальных платежей, энергоносителей и топлива.

Кроме того, согласно сообщению, в 2009 году снизились платежи в бюджеты всех уровней относительно 2008 года, что связано с тем же уменьшением доходов предприятий, ростом расходов на оплату труда, повышением тарифов на коммунальные услуги, цен на энергоносители и топливо. «Финансовым планом предприятий автомобильной отрасли на 2010 год запланирован рост платежей в бюджеты всех уровней, в частности в государственный бюджет - в два раза», - сказал П.КРАВЧУК.