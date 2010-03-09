ПЖД в феврале выявила свыше 12 тыс. зайцев

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) на протяжении февраля в рамках месячника по повышению доходности от перевозки пассажиров в пригородном сообщении были выялены 12 тыс. 413 пассажиров без проездных документов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, в целом за этот период железнодорожники проверили на пути следования 674 электропоезда пригородного сообщения. На 77 станциях, вокзалах и платформах осуществлялся перронный контроль.

По данным пресс-службы, указанные более 12 тыс. безбилетников были выявлены при посадке в поезда. Кроме того, во время проверок в поездах 25 909 пассажиров приобрели билеты на сумму 85 980 грн., а также были выявлены 9725 пассажиров льготных категорий без посадочных талонов.

Кроме того, работники ПЖД изъяли 548 поддельных или недействительных абонементных билетов, просроченных удостоверений и других поддельных и недействительных документов.

Руководство Приднепровской железной дороги напоминает, что проездные документы должны оформлять все граждане, включая пассажиров льготных категорий.

В пресс-службе ПЖД подчеркивают, что поезда, в которых большинство пассажиров регулярно не оплачивают проезд, являются убыточными и нецелесообразными, и в таких случаях железная дорога оставляет за собой право отменять убыточные маршруты.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Приднепровская железная дорога понесла убытки от пригородных пассажирских перевозок на сумму 366,5 млн. грн.