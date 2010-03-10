Индия купит 19 Ан-148

Индия намерена купить 19 украинско-российских самолетов Ан-148.

Об этом корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

«Две индийские авиакомпании подписали протоколы о намерениях и предконтрактные соглашения по поставке пассажирских вариантов самолета Ан-148, предусматривающие заключение твердых контрактов на восемь машин с опционами еще на одиннадцать», - говорится в сообщении.

Кроме того, местные авиаперевозчики выразили желание прибрести десять самолетов в грузовом варианте.

Министр гражданской авиации Республики Индия Прафуль ПАТЕЛ приветствовал появление на индийском рынке российско-украинского самолета нового поколения.

«Я считаю, что у этого самолета большие перспективы на рынке Индии», - сказал П.ПАТЕЛ. Он выразил уверенность в том, что наши государства будут и дальше всемерно расширять свое взаимодействие в области высоких авиационных технологий и развитии системы воздушного транспорта.

По информации «ОАК» потребность индийских авиакомпаний в самолетах размерности Ан-148 ориентировочно составляет двести единиц в течение следующих пятнадцати лет.

Как известно, ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»), вместе с украинской Государственной Компанией «Антонов» и индийским партнером – фирмой HindAvia Aeronautical Services Pvt Ltd приняла участие во 2-й Международной выставке и конференции гражданской авиации «Авиация Индии 2010» (2rd International Exhibition & Conference on Civil Aviation “India Aviation 2010”). Она прошла с 3 по 7 марта на территории Старого Аэропорта (Begumpet Airport) города Хайдарабад.

Справка УНИАН. Ан-148 - региональный ближнемагистральный самолёт, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полёта составляет 3,5 тыс. километров, крейсерская скорость - 800-870 км/час. Особенностью этого типа воздушных суден является высокое расположение двигателей, что позволяет самолёту совершать взлёты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолёт спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.