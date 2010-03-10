В Украину возвращена валюта на сумму более 67 млн. грн.

По результатам принятых Службой безопасности Украины мер в течение января-февраля 2010 года в Украину возвращены валютные средства на сумму более 67 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, Министерством экономики Украины по материалам СБУ применены 72 специальные санкции в отношении субъектов внешнеэкономической деятельности, нарушивших законодательство Украины, в частности положение Закона «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», - превысивших 180-дневный срок расчетов по экспортно-импортным операциям.

Так, например, украинский производитель заключил соглашение о поставке в Республику Беларусь резиновых шин для автомобилей. Товар был отправлен за границу, но средства в иностранной валюте на сумму 2,84 млн. грн. в определенные законодательством сроки в Украину не поступили.

По результатам принятых СБУ мер Минэкономики Украины, в соответствии со ст. 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности», применило к предприятию-должнику специальную санкцию – индивидуальный режим лицензирования внешнеэкономической деятельности (предприятие не может осуществлять внешнеэкономическую деятельность до погашения задолженности). После применения санкции отечественные производители шин в краткие сроки возвратили в государственный сектор экономики Украины всю задолженную сумму.

Также после вмешательства СБУ уже погасили дебиторскую задолженность по экспортно-импортным операциям 18 предприятий-нарушителей. С начала года они возвратили государству валютные средства на сумму более 67 млн. в гривневом эквиваленте.