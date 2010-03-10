Украина упростит порядок оформления транзитных контейнеров

Украина упростит порядок таможенного оформления транзитных контейнеров, которые перевозятся водным транспортом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, это предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в Закон Украины «О транзите грузов», который приняла за основу Верховная Рада Украины.

Согласно сообщению, проект закона разработан с целью внедрения в украинских контейнерных портах системы «трансшипмента», то есть такого режима транзита грузов в контейнерах, которые прибывают и отгружаются водным транспортом и во время хранения не выходят за пределы одного пункта пропуска или зон таможенного контроля (территории морского порта), при котором таможенное оформление происходит без предоставления грузовой таможенной декларации.

Целью законопроекта является упрощение процедуры оформления контейнеров в транзитном сообщении, которые прибывают и отгружаются водным транспортом. Законопроектом «О внесении изменений в закон Украины «О транзите грузов», в частности, планируется упорядочить и упростить перечень документов, которые должны оформляться и предоставляться для осуществления транзита грузов по территории Украины.

Согласно документу, «в случае транзита грузов в контейнерах, которые прибывают и отгружаются морским и речным транспортом и во время хранения не выходят за пределы одного пункта пропуска или зон таможенного контроля на территории морского торгового порта, таможенное оформление осуществляется без предоставления грузовой таможенной декларации». В таком случае к товарам, которые находятся под таможенным контролем, мероприятия гарантирования доставки не применяются.

Отметим, еще в марте 2009 года были приняты ряд постановлений Кабинета Министров Украины, которые упрощают систему таможенного оформления контейнеров в портах, позволяют применять свободную практику для судов-контейнеровозов, что, в свою очередь, поможет снять вопрос контейнерных пробок и перезагрузки складских площадей контейнерных терминалов в портах. В то же время, чтобы создать необходимые условия для закрепления «трансшипмента» именно в Украине, необходима соответствующая правовая основа, прежде всего – внесение изменений в Закон Украины «О транзите грузов».

Учитывая сегодняшний уровень грузовых тарифов, только за переработку указанного количества контейнеров в «траншипменте», переориентированных на Украину, национальные порты и терминалы могут получить около 54 млн. долл. Дополнительные доходы от портовых сборов можно оценивать на уровне не менее 4 млн. долл.