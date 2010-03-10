АМК: суд одобрил взыскание штрафа с участников заговора

Хозяйственный суд Киева подтвердил законность наложения Антимонопольным комитетом Украины (АМК) 180 тыс. грн. штрафа на корпорацию «Аэротехника», ООО «Аэротехсервис» и ООО «Волант» за антиконкурентные согласованные действия во время государственных закупок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, при этом Хозяйственный суд Киева удовлетворил встречный иск комитета относительно принудительного взыскания штрафов с участников заговора.

Напомним, в апреле 2009 года АМК оштрафовал компании «Аэротехника» на 100 тыс. грн., «Аэротехсервис» – на 60 тыс. грн. и «Волант» – на 20 тыс. грн. соответственно. Эти субъекты хозяйствования согласовали тендерные предложения во время проведения Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» торгов по закупке консультационных услуг относительно разработки программного обеспечения и услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту аэронавигационного оборудования. Антиконкурентные согласованные действия участников тендера обеспечили победу корпорации «Аэротехника» с ценами, которые равнялись максимальной сумме расходов заказчика закупок.