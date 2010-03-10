Доходы железных дорог Украины выросли

Доходы железных дорог Украины от обычной деятельности за 2009 год составили 39,4 млрд. грн., что на 1,2% больше показателя 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, чистая прибыль за прошлый год составила 363,4 млн. грн.

Как отмечают в ведомстве, благодаря транзитным перевозкам грузов и пассажиров в международном сообщении доходы от перевозок выросли на 2,3% и составили 34,2 млрд. грн. В частности, доходы от транзитных перевозок составили 7,4 млрд. грн., что на 29% больше, чем в 2008 году.

В государственный бюджет и государственные целевые фонды в 2009 году было уплачено 10,9 млрд. грн., что на 3,7% больше показателя 2008 года.

В то же время, как отмечается в сообщении, на протяжении 2009 года железные дороги имели постоянный дефицит оборотных средств и не смогли провести все запланированные расходы. Причиной этого стало не только уменьшение объемов перевозок, но и предоставление скидок на тарифы на перевозку грузов предприятий горно-металлургического и химического комплексов, перевозка угля без предварительной оплаты согласно правительственному поручению. В частности, на 1 января 2010 года задолженность угледобывающих предприятий перед железными дорогами составила 589,5 млн. грн. При этом железнодорожная отрасль в прошлом году обеспечила все потребности в перевозках.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике страны железные дороги Украины перевезли на 21,5% меньше грузов и на 5% меньше пассажиров, чем в 2008 году. Объемы грузовых перевозок составили 391,5 млн. тонн, транзитных грузов – 45,5 млн. тонн. Рост показателей наметился лишь в конце года: в ноябре – на 22%, в декабре – на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. На протяжении 2009 года железные дороги Украины перевезли 490 млн. пассажиров.