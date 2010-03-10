Румыния временно закрыла границу с Украиной

С 11 марта 2010 года Румыния временно приостанавливает работу пяти пунктов пропуска через украинско-румынскую границу в Черновицкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме, поступившем в Черновицкую областную государственную администрацию из Министерства иностранных дел Украины.

Одновременно, как уточнили УНИАН в Секторе связей с общественностью Черновицкой областной таможни, с 11 марта временно приостанавливается работа таких пунктов пропуска на государственной границе Украины и Румынии в Черновицкой области: «Шепит - Извоареле Сучевей», «Руска - Улма», «Красноильск - Векову де Сус», «Белая Криница - Климеуць», «Дякивцы - Раковець», «Рени - Галац».

«Вышеуказанные мероприятия проводятся с целью обеспечения необходимого обустройства пунктов пропуска через украинско-румынскую границу. Вопрос приостановки функционирования местных пунктов пропуска является временным мероприятием, инициированным румынской стороной, для вынесения экспертной оценки по их деятельности в другом статусе и приведения в соответствие с требованиями Шенгенского соглашения", - сообщили УНИАН в Черновицкой областной таможне.

В то же время Румыния согласилась с предложением Украины совместно подготовить экспертную оценку состояния готовности и определения потребностей по предоставлению указанным пунктам пропуска статуса «международных».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, по инициативе украинской стороны запланирована встреча представителей заинтересованных органов обеих сторон для оценки потребностей по обустройству пунктов пропуска в Черновицкой области. Указанные пункты пропуска с Румынией планируется переоборудовать и открыть уже в ближайшее время.

Справка УНИАН. Шенгенское соглашение - это международный договор, которым ликвидируется контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения касается граждан стран - членов ЕС и всех лиц, пересекающих внутренние границы на территории, где действует этот договор.

В состав стран - участниц Шенгенского договора в настоящее время входят 22 страны - члены ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Венгрия, Латвия, Литва, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Словакия, Словения. В Шенгенскую зону также входят Исландия и Норвегия.