Укравтодор капитально отремонтировал свыше 170 км дорог

Государственная служба автомобильных дорог (Укравтодор) в 2009 г. капитально отремонтировала свыше 170 км дорог.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи со ссылкой на заместителя председателя "Укравтодора" Зеновия ХОЛОДНЮКА.

«В 2009 году Укравтодор работал при сложных финансовых условиях, однако в целом за год, несмотря на перебои с финансированием, Государственной службой автомобильных дорог Украины выполнен значительный объем работ», – отметил он.

В частности, на протяжении 2009 года из специального фонда Государственного бюджета поступило 6 млрд. 866,9 млн. грн., что составляет 82,6% к 2008 году и 60,8% к предусмотренному в бюджете плану поступлений за 2009 год. В общем объеме поступлений этот основной источник составил только 49,8%, что объясняется значительным сокращением в 2009 году поступлений в спецфонд ввозной пошлины по импорту нефтепродуктов, транспортных средств и шин (падение в 6 раз).

В то же время, в прошлом году увеличились объемы выполненных работ по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию дорог: в 2009 году выполнено работ на сумму 3 млрд. 906, 3 млн. грн. (против 3 млрд. 709,3 млн. грн. в 2008 г.). Кроме того, за средства международных финорганизаций выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги Киев-Чоп на сумму 1 млрд. 406,5 млн. грн. (в 2008 - на 823,1 млн. грн.) В то же время, по сравнению с 2008 годом уменьшились показатели строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог. В частности, на капитальный ремонт в 2009 году потрачено 1 млрд. 283,9 млн. грн. против 2 млрд. 019,4 млн. грн. в 2008, на ремонт и реконструкцию – 1 млрд. 096,4 млн. грн. против 1 млрд. 898, 4 млн. грн. в 2008 году.

По итогам работы 2009 года введено в эксплуатацию 33,04 км дорог и 86,5 погонных метров мостов после строительства и реконструкции, а также капитально отремонтировано 174,4 км дорог и 319,9 погонных метров мостов.