В Харькове открыли Центр инноваций Microsoft

Сегодня в Харькове на базе Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ) открылся второй в Украине Центр инноваций Microsoft.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Майкрософт Украина».

Согласно сообщению, главными задачами центра является повышение качества технического образования, разработка, внедрение и распространение инновационных программных проектов на базе перспективных технологий, развитие партнерских связей с ІТ-индустрией. Одним из направлений работы центра станет поддержка коммерциализации инновационных проектов, созданных в регионе.

По мнению авторов проекта, центр будет содействовать развитию украинского рынка интеллектуальных продуктов, создавая среду, в которой студенты, преподаватели и профессиональные разработчики ПО смогут обмениваться опытом, разрабатывая инновационные проекты на базе новейших технологий, доступных в мире.

«Мы не случайно выбрали Харьков как второй город, где будет работать Центр инноваций Microsoft, ведь Харьков – это научный и образовательный центр востока Украины. Мы уверены, что Центр инноваций на базе ХНУРЭ станет плодородной почвой для развития талантливых украинских разработчиков и инженеров, местом, где они смогут реализовывать свои творческие идеи и авторские разработки», – сказал генеральный директор компании «Майкрософт Украина» Дмитрий ШИМКИВ.

Центр инноваций Microsoft при ХНУРЭ будет готовить профессионалов высокого уровня для ведущих ІТ-компаний региона, а в образовательных проектах центра смогут принимать участие не только студенты университета, но и все желающие ІТ-специалисты.

Авторы проекта сообщили, что Центры инноваций Microsoft есть у свыше 60 странах мира и насчитывают около 130 ресурсных площадок, которые работают в сотрудничестве с ведущими университетами и институтами.

Харьковский центр инноваций будет активно сотрудничать с аналогичным центром при Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко и такими же центрами по всему миру, обмениваясь накопленным опытом и новыми идеями в отрасли инновационных технологий.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является признанным мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений, которые помогают людям и компаниям полностью реализовать свой потенциал.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) основан в 1930 году. В университете учится свыше 12 тыс. студентов по 34 специальностям. В специализированных советах университета ежегодно его сотрудники защищаются около 40 докторских и кандидатских диссертаций по 28 специальностям. В ХНУРЭ работает 9 факультетов и 30 кафедр.