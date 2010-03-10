Кабмин выделил 2,6 млн. грн. для защиты интересов Минтранса и Укравтодора

Кабинет министров Украины поручил выделить Министерству юстиции 2,6 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения защиты прав и интересов Министерства транспорта и связи и Государственной службы автомобильных дорог (Укравтодор) во время рассмотрения спора в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты по иску компании Torno Global Contracting S.p.a. и компании Beta Funding S.r.l.

Распоряжение от 2 марта в 2010 г. № 357-р размещено на сайте правительства.

Средства выделяются Минюсту для осуществления обязательных регистрационных и других платежей и взносов, а также оплаты услуг юридических советников.

При этом Министерству юстиции поручено утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов перечень мероприятий и расходов, связанных с обеспечением надлежащей и эффективной защиты прав и интересов Минтранса и «Укравтодора».

Как сообщалось, итальянские компании Torno Global Contracting и Beta Funding требуют от «Укравтодора» и Министерства транспорта и связи Украины 45 млн. евро за нарушение условий договора по реконструкции автодороги Киев–Одесса. Компании обратились в Международную торговую палату во Франции.

В частности, Torno Global Contracting была привлечена в 2003 г. для консультации по проекту реконструкции дороги.