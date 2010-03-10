Кабмин назначил Шемелина начальником Главной госинспекции

Кабинет Министров Украины назначил Анатолия ШЕМЕЛИНА начальником Главной государственной инспекции Украины по безопасности судоходства. Соответствующее распоряжение от 2 марта 2010 года N 328-р размещено на сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины распоряжением от 27 мая 2009 года № 555-р освободил от должности начальника Главной государственной инспекции Украины Александра ЩИПЦОВА. При этом распоряжением от 27 мая 2009 года № 556-р А.ЩИПЦОВ был назначен заместителем председателя Государственной администрации морского и речного транспорта – главным государственным инспектором по безопасности судоходства.