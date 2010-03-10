Во Львове отключают светофоры

Сегодня в центре Львова из-за долгов перед «Львовоблэнерго» обесточен светофор.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как уточнил в комментарии УНИАН начальник Управления инженерного хозяйства Львовского горсовета Андрей ЧЕРНЕЦКИЙ, было прекращено электроснабжение светофору в самом центре города - на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы. Причина – непроплата Государственным казначейством платежных поручений городского совета.

«Деньги, которые Львовский городской совет перевел СМЖУ УМВД во Львовской области, находятся в казначействе и не поступили во «Львовоблэнерго». Сумма задолженности составляет 50,73 тыс. грн.», - сообщила пресс-служба.

Львовский горсовет обратился к ОАО «Львовоблэнерго» с просьбой возобновить электроснабжение светофору на перекрестке в центре города, «чтобы не подвергать опасности водителей и пешеходов».