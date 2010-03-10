АМК оштрафовал херсонских нефтетрейдеров на 30 тыс. грн.

Антимонопольный комитет Украины (АМК) оштрафовал херсонских нефтетрейдеров в целом на 30 тыс. грн. за антиконкурентные действия во время проведения госпредприятием «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) тендера по закупке дизельного топлива.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, решением Административной коллегии территориального отделения АМК в Херсонской области признаны антиконкурентными действия ООО «Нефтетранссервис», производственно-коммерческой фирмы «Плай» и предприятия с иностранными инвестициями «Лукойл-Украина» во время проведения ХМТП тендера по закупке дизтоплива для собственных потребностей флота и наземного транспорта с ожидаемой стоимостью свыше 1 млн. грн. В частности, в ходе расследования установлено, что указанные структуры согласовали тендерные предложения в части цен на товар и свое поведение. Данные скоординированные действия привели к устранению конкуренции, искажению результатов тендера и неэффективному использованию государственных средств, что является нарушением закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Указанные действия квалифицируются как ограничение конкуренции между предпринимателями.

Представители всех трех предприятий признали свою вину.