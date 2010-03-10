Компания "АМИ" модернизировала ИТ-инфраструктуру

Компания «АМИ» завершила проект по интеграции доменов Microsoft Active Directory для ГП НПКГ «Зоря-Машпроект», крупнейшего в СНГ разработчика и изготовителя газотурбинных двигателей для военно-морского флота, торговых и пассажирских судов, газоперекачивающих агрегатов и электростанций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "АМИ".

Согласно сообщению, реализация проекта интеграции существующих доменов в один домен позволила ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» значительно упростить управление пользователями, компьютерами, сетевыми устройствами, обеспечить удобный и надежный доступ к ресурсам сети, а также использовать дополнительные функциональные возможности обновленной версии Microsoft Active Directory, такие как применение групповых политик для обеспечения единообразия настройки пользовательской рабочей среды, централизованное развертывание ПО в соответствии с требованиями бизнеса (через групповые политики и в перспективе с использованием Microsoft System Center Configuration Manager); и др.

Справка УНИАН. Компания «АМИ» является интегратором современной информационной и инженерной инфраструктуры на объектах любой сложности, а также оказывает услуги по обучению и сертификации персонала в области ИТ-технологий. Компания работает на рынке web-интеграции на базе платформы «1С-Битрикс».