Кременчугский сталелитейный завод возобновил работу

ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) возобновил работу после пожара.

Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.

«После пожара мы поэтапно запускали производство. Теперь выходим на нужную мощность», – сказал представитель завода.

Напомним, 21 февраля т.г. на Кременчугском сталелитейном заводе произошел пожар в отсеке подземного кабельного туннеля сталеплавильного цеха. После этого работа предприятия была частично приостановлена.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.