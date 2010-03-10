Кременчугский завод техуглерода снизил производство

ОАО «Кременчугский завод технического углерода» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-феврале 2010 года снизил объемы производства на 7%, или 403 тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 5424 тонн.

Об этом УНИАН сообщили в управления экономики горисполкома Кременчуга.

Согласно сообщению, причиной снижения производства на предприятии называют отсутствие рынков сбыта продукции.

Отмечается также, что в марте предприятие будет работать не полную рабочую неделю.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский завод технического углерода» (Полтавская обл.) специализируется на производстве технического углерода (сажа). Завод выпускает технический углерод, используемый в шинной и резинотехнической промышленности, а также в лакокрасочном производстве. Большую часть продукции завод экспортирует за границу. Покупателями продукции являются ведущие мировые производители шин Michelin (Франция), Goodyear Tire & Rubber Co. (США), Continental AG (Германия) и другие.

Около 49% акций ОАО «Кременчугский завод технического углерода» летом 2008 года выкупили представители группы Константина ЖЕВАГО. Более 50% акций предприятия контролирует Мирослав БАЛДИС.

В 2009 году Кременчугский завод техуглерода сократил производство в два раза по сравнению с 2008 годом – до 35,8 тыс. тонн.