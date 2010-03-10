Укравтодор в 2009 году направил свыше 2,5 млрд. грн.

«Укравтодор» на выполнение мероприятий программы Евро-2012 по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования в 2009 году направил 2,547 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на заместителя председателя «Укравтодора» Зеновия ХОЛОДНЮКА.

Согласно сообщению, в частности, на выполнение постановления правительства относительно строительства и реконструкции объездных автомобильных дорог вокруг городов, связанных с подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, было направлено 167,7 млн. грн.

За счет кредитных средств международных финансовых организаций (кредит ЕБРР) и соответствующего долевого участия за счет государственного бюджета Украины по второму и третьему проектам «Ремонт автомобильной дороги Киев – Чоп» выполнено работ по капитальному ремонту этой автомобильной дороги в пределах Львовской (второй проект), Ривненской и Житомирской областей (третий проект) на общую сумму 1 млрд. 406 млн. грн. По третьему проекту капитально отремонтировано 92 км автодороги Киев – Чоп.