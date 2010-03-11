В Греции транспортный коллапс

В Греции сегодня прекращается авиационное, железнодорожное, морское сообщение, а также работа общественного транспорта. Это станет следствием 24-часовой всеобщей забастовки, проводимой профсоюзами государственного и частного секторов в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии.

Два крупнейших греческих профсоюзных объединения - Всеобщая конфедерация труда Греции и Высший совет профсоюза госслужащих - выступают против объявленных правительством страны сокращений зарплат, премиальных и праздничных выплат, а также повышения НДС и других налогов. Эти меры, по мнению кабинета, должны принести в госбюджет 4,8 млрд евро дополнительных доходов и обеспечить снижение дефицита бюджета до 8,7 проц ВВП в этом году.

В результате забастовки, в которой принимают участие и греческие авиадиспетчеры, на сутки отменены все рейсы в Грецию и из нее местных и зарубежных авиакомпаний, в том числе и "Аэрофлота" (AFLT). В акции примет участие федерация служащих греческих банков, что приведет к перебоям в работе многих финансовых учреждений. Закроются школы и университеты, не выйдут газеты, в больницах будут принимать пациентов только в экстренных случаях.

В течение дня в Афинах политические партии и профсоюзы намерены организовать митинги и демонстрации. Собственную манифестацию проведут в столице полицейские, пожарные и работники Береговой охраны Греции, которые также не довольны сокращением зарплат, передает ПРАЙМ-ТАСС.