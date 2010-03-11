В Украине изменена структура воздушного пространства

11 марта 2010 года вступают в силу изменения в структуре воздушного пространства восточного региона, направленные на оптимизацию структуры воздушного пространства Украины и реформирования органов обслуживания воздушного движения «Украэроруха» в контексте реализации правительственных решений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

Отныне обслуживание воздушного движения на востоке, в одном из пяти районов полетной информации, будет осуществляться из Днепропетровского районного диспетчерского центра (РДЦ) с использованием современной автоматизированной системы управления воздушным движением «AIRCON 2000». Возможности этой системы позволяют обеспечивать эффективное обслуживание воздушного движения в восточном регионе Украины.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») создано в 1992 г. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечения метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов в зоне своей ответственности, которая охватывает 5 районов полетной информации общей площадью 776 442 кв. км. Официальный веб-сайт Украероруху – www.uksatse.ua

Автоматизирована система управления воздушным движением «AIRCON 2000» ведущего мирового производителя аэронавигационного оборудования «INDRA» (Испания) предназначенная для приема, обработки и отображения радиолокационной, пеленгационной, плановой и другой информации для обеспечения управления и автоматизации процессов управления воздушным движением в зоне ответственности Днепропетровского районного диспетчерского центра.