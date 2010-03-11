Если будут деньги, выбоины на дорогах ликвидируют в мае-июне

Государственная служба автомобильных дорог (Укравтодор) рассчитывает ликвидировать выбоины на дорогах в мае-июне при надлежащем финансировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции глава ведомства Вадим ГУРЖОС.

По его словам, в частности, при надлежащем финансировании, на дорогах государственного значения ликвидация выбоин завершится в мае, местного – в июне т.г.

«Для выполнения этих работ в полном объеме необходимо направить около 1 млрд. грн.», - сказал В.ГУРЖОС.

По его данным, объемы разрушений и деформаций на дорогах увеличились за 5 лет с 19% в 2005 г. до 24% в 2009 г., а в текущем году ожидается до 48% от всей протяженности автодорог общего пользования. В.ГУРЖОС перечислил причины: сложные погодные условия, особенно зимой 2009-2010 гг., проникновение влаги в микротрещины с дальнейшим замерзанием, в связи с чем трещины расширяются, большое количество осадков, а также сверхнормативные нагрузки на автодороги, интенсивное движение тяжелого транспорта.

Прогнозированные объемы ямочности на дорогах в 2010 г. составляют 5 млн. 085 тыс. кв. м, в т.ч. на дорогах государственного значения – 2 млн. 084 тыс. кв. м.

Как отметил глава «Укравтодора», на данный момент работы по ликвидации выбоин проводятся за счет аварийного ремонта, который допускает отклонение от технических требований по ремонту, так как является временным, на 1-3 месяца, с тем чтобы обеспечить проезд до нормального ремонта.

Справка УНИАН. Протяженность автодорог общего пользования в Украине составляет 169,5 тыс. км, в т.ч. государственного значения – 21,1 тыс. км, местного – 148,4 тыс. км.