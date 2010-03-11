Windrose в мае откроет рейс Киев – Нижневартовск

Украинская авиакомпания Windrose вводит новый регулярный рейс по маршруту Киев – Нижневартовск, который, начиная с 14 мая 2010 года, будет выполняться еженедельно по пятницам. Об этом УНИАН сообщили в компании.

Рейс будет выполняться на собственных самолетах Embraer-195 с двумя классами обслуживания: бизнес и экономическим.

Время вылета из Киева (аэропорт "Борисполь") – в 18.05, обратно рейс отправляется каждую субботу в 03.10, прибытие в Киев – в 05.25.

В дальнейшем авиакомпания Windrose планирует опубликовать совместные тарифы с авиакомпаниями-партнерами из Нижневартовска в Западную Европу.

Справка УНИАН. Авиакомпания Windrose была основана в 2003 году. Директор – Владимир КАМЕНЧУК. Авиакомпания Windrose предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок. Парк авиакомпании состоит из двух Embraer-195, двух MD-82.