Windrose в мае откроет рейс Киев – Нижневартовск
14:58, 11 марта 2010Транспорт/Связь
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С 14 мая
Рейс будет выполняться на собственных самолетах Embraer-195 с двумя классами обслуживания: бизнес и экономическим.
Время вылета из Киева (аэропорт "Борисполь") – в 18.05, обратно рейс отправляется каждую субботу в 03.10, прибытие в Киев – в 05.25.
В дальнейшем авиакомпания Windrose планирует опубликовать совместные тарифы с авиакомпаниями-партнерами из Нижневартовска в Западную Европу.
Справка УНИАН. Авиакомпания Windrose была основана в 2003 году. Директор – Владимир КАМЕНЧУК. Авиакомпания Windrose предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок. Парк авиакомпании состоит из двух Embraer-195, двух MD-82.
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