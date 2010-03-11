«Укравтодор» направит на обслуживание внешних долгов 6,5 млрд. грн.

«Укравтодор» в 2010 году направит на обслуживание внешних долгов 6,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава ведомства Вадим ГУРЖОС.

«Погашение кредитов в 2010 году состоит из 2,5 млрд. грн. плановых погашений, и разница – это как раз те же досрочные погашения, которые продолжаются еще в 2010 году. Было больше – было 9,7 млрд. грн., но по договоренности с госбанками и НБУ нам удалось перенести на будущие периоды обслуживание этих кредитов и таким образом уменьшить фактически нагрузку на спецфонд и на обслуживание кредитов в 2010 году», – сказал он.

В.ГУРЖОС напомнил, что проблема с досрочными погашениями возникла еще в 2009 году. «9,8 млрд. грн. в 2009 году было вообще обслуживание кредитов под госгарантии. Из них 2,4 млрд. грн. – это те кредиты, которые планово обслуживались, и это было предусмотрено в госбюджете, а разница – свыше 7 млрд. грн. – это досрочное погашение кредитов, которые мы были вынуждены заплатить в феврале-марте 2009 года как раз в разгар финансового кризиса. Я думаю, вы все помните историю с «Морган Стэнли» по кредиту, который пришлось возвращать раньше… Это был достаточно сложный момент, который будет иметь последствия и в 2010 году», – сказал В.ГУРЖОС.

По его словам, в 2010 году поступления в спецфонд госбюджета при условия принятия закона об увеличении акциза на топливо составят около 10 млрд. грн., кредиты международных финансовых организаций – 3,5 млрд. грн. «Эти кредитные средства уже есть на сегодня – это кредиты ЕБРР и ЕИБ на дорогу Киев–Чоп, кредит ЕБРР на начало работ на дороге Киев–Харьков на участке Борисполь–Лубны», – сказал В.ГУРЖОС.

При этом прямые кредиты, по его словам, в 2010 году должны составить не менее 6,5 млрд.

Также В.ГУРЖОС отметил, что в текущем году ведомство планирует потратить на строительство и реконструкцию дорог 3,7 млрд. грн. (на 374 км), на капремонты – 5 млрд. грн. (680 км автодорог).