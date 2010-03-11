ЮЗЖД стала госпредприятием

Кабинет министров Украины реорганизовал Государственное предприятие «Украинский центр по обслуживанию пассажиров на железнодорожном транспорте Украины" (УЦОП) и Государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-западная железная дорога".

Текст соответствующего распоряжения (от 11 февраля 2010 г. №345-р) размещен на сайте Верховной Рады.

В частности, решено реорганизовать ГП "Украинский центр по

обслуживанию пассажиров на железнодорожном транспорте Украины"

путем присоединения его к Государственному территориально-отраслевому

объединению "Юго-Западная железная дорога" как отдельного подразделения.

При этом также реорганизуется Государственное территориально-отраслевое объединение

"Юго-Западная железная дорога" путем преобразования в Государственное

предприятие "Юго-западная железная дорога".

Министерству транспорта и связи поручено осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с реорганизацией.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци» находится в ведении железной дороги.

Юго-западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. Около трети общего объема пассажирооборота Украины обеспечивается железнодорожниками Юго-Западной железной дороги, в том числе значительная доля международных перевозок. ЮЗЖД, в основном, расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и частично в районах Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей.

Украинский центр по обслуживанию пассажиров на железнодорожном транспорте Украины (УЦОП) создан в 1985 г. Основные направления его деятельности — комплексное обслуживание населения в пассажирских перевозках и качественное обслуживание пассажиров во время предоставления услуг по оформлению проездных документов.

УЦОП предоставляет услуги по предварительной продаже железнодорожных билетов в направлении "туда" и "обратно" в прямом, межгосударственном и международном сообщениях, предварительному принятию от организаций и учреждений коллективных заявок на резервирование мест в поездах, заказу билетов, доставке билетов по месту жительства, работе или отдыху, и обеспечению транзитных пассажиров местом для проживания в гостинице. В составе УЦОП функционирует трехзвездочная остиница "Экспресс".