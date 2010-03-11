В метро Киева станции будут объявлять политики
Как передает корресопндент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам начальник КП “Киевский метрополитен” Петр МИРОШНИКОВ.
«Наша главная задача сделать так, чтобы пассажиры метрополитена чувствовали себя комфортно, чтобы у них было хорошее настроение. Исходя из этого мы готовим различного рода мероприятия», - отметил П.МИРОШНИКОВ.
По его словам, идея озвучивания станций голосами известных людей возникла давно, параллельно с предложением об озвучивании станций детьми.
Относительно того, кто уже дал согласие на участие в проекте, П.МИРОШНИКОВ сказал: «Для того, чтоб это было интересно, нужно сохранить некую интригу, что я сейчас и сделаю». В то же время, по его словам, переговоры еще продолжаются.
«Я думаю, что в течение весны вы уже услышите объявления станций известными людьми», - сказал П.МИРОШНИКОВ.
На вопрос, сколько этот проект будет стоить метрополитену, он ответил, что предприятие платить не будет. «Мы надеемся, что нам за это заплатять, поскольку это самая эффективная реклама», - добавил П.МИРОШНИКОВ.
В свою очередь, Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на вопрос журналистов, согласится ли он озвучвать названия станций метро, сказал, что не слышал о такой инициативе. Вместе с тем, мэр высказал заинтересованность и отметил, что побольше об этом узнает, после чего примет решение, соглашаться или нет на участие в проекте.