Киев надеется получить от ЕБРР 40-50 млн. евро

Киевская горгосадминистрация ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития об увеличении кредита на развитие транспортной сферы до 40-50 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в журналистам заместитель председателя КГГА Валерий МИРОНОВ.

«ЕБРР готов виделить нам от 40 до 50 млн. евро на закупку подвижного состава. Сейчас есть маленькие неувязки между финановым управлением Киева и ЕБРР по поводу того, что тот договор, который предлагает нам ЕБРР, он не совсем соответствует украинскому законодательству. Потому сейчас ведутся переговоры, чтобы утрясти эти моменты», - сообщил В.МИРОНОВ.

«Я думаю, в ближайшие недели две-три, скорее всего, после принятия бюджета мы выйдем на эти договоренности», - прогнозирует он.

Как сообщал УНИАН. 31 октября 2008 года власти Киева и ЕБРР заключили кредитное соглашение о выделении 30 млн. евро коммунальному предприятию «Киевдорсервис» на развитие транспортной инфраструктуры столицы.