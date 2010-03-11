Страны ЕС в 2009 г снизили производство автомобилей
19:36, 11 марта 2010Транспорт/Связь
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До уровня 1996 года
В 2009 году производство автомобилей в ЕС достигло самого низкого уровня с 1996 года.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в обнародованном сегодня докладе Европейской ассоциации производителей автомобилей.
Всего в 2009 году производство автомобилей (легковых, грузовых и автобусов) уменьшилось на 17,3% по сравнению с 2008 годом и на 23% по сравнению с предкризисным 2007 годом.
Производство легковых авто уменьшилось в 2009 году на 13% по сравнению с 2008 годом, и составляло 13,4 млн. единиц.
Ассоциация также считает, что 2010 год останется сложным для автомобильной промышленности из-за продолжающегося экономического кризиса.
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