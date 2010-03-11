Киевский метрополитен пополнится 100 новыми вагонами

КП «Киевский метрополитен» планирует пополнить свой подвижной состав 100 новых вагонов, из которых 75 - российского и 25 отечественного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель главы КГГА Валерий МИРОНОВ.

По его информации, это будут современные вагоны нового поколения. В частности, будут более мощные двигатели, новая система шумоизоляции, новое антивандальное покрытие полов и сидений, более комфортная вентиляция.

Российские вагоны будут изготовлены на ОАО «Мытищи» (г. Москва) и ОАО «Вагонмаш» (г.Санкт-Петербург), отечественные - на предприятии ОАО «Крюковский вагоностроительный завод».

«Они отличаются по дизайну немного – украинские и российские вагоны, но принципиальной разницы нет», - сказал В.МИРОНОВ.

Он также заверил, что вагоны российские и украинские имеют одинаковую цену.

Заммэра напомнил, что 100 новых вагонов Киев получит по лизинговым договоренностям.

В свою очередь начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ сообщил, что благодаря средствам бюджета города сегодня на Сырецко-Печерскую линию введен в эксплуатацию новый состав, вагоны которого изготовлены на российских названных выше заводах.

«Этот состав чуть меньше двух лет простоял в нашем депо... Были проблемы с проплатой. Сейчас оплата состоялась, потому мы его запускаем», - прокомментировал он.

По информации П.МИРОШНИКОВА, последний платеж в размере 6,5 млн. грн. по этой покупке из общей суммы в 22 млн. был осуществлен в 2009 году.

Участие в запуске этого состава принял Киевской городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который заявил журналистам, что лично хочет убедиться в комфортности новых вагонов.

Как сообщал УНИАН, 28 мая 2009 г. депутаты Киевского городского совета разрешили КП «Киевский метрополитен» закупить 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с правом выкупа по результатам тендера.

Согласно этому решению, в прошлом году на выкуп нового подвижного состава из городского бюджета разрешалось привлечь средства не более 15% от общей стоимости предмета лизинга, а остальные средства – на протяжении 2010-2014 годов.

По данным метрополитена, в часы пик заполненность одного вагона метро составляет 250 человек или 10 человек на один квадратный метр свободной от сидений площади. Особенно сложная ситуация - на Сырецко-Печерской линии. Здесь существующим парком подвижного состава уже фактически невозможно обеспечить необходимое количество поездов для перевозки растущего пассажиропотока.

Благодаря принятому сегодня решению метрополитен уменьшит заполненность вагонов с существующих 250 человек до 197 и обеспечит необходимый интервал движения между поездами.

13 апреля 2009 г. был объявлен тендер на предоставление лизинговых услуг по поставке 100 вагонов метро для Киевского метрополитена. В конце августа в «Вестнике государственных закупок» сообщалось, что ООО «Укррослизинг» (Киев) поставит в лизинг коммунальному предприятию (КП) «Киевский метрополитен» 100 вагонов, так как выиграло соответствующий тендер. Согласно объявлению, сумма договора составляет около 1 млрд. 391 млн. грн. Срок поставки - 2009-2014 гг.

К участию в тендере были допущены конкурсной комиссией четыре компании: ОАО «Крюковский вагонзавод» (Полтавская обл.), ЗАО «Вагонмаш» (РФ), CAF S.A (Испания), Hyundai Rotem Company (Южная Корея).