У итальянцев сегодня "черная пятница"

Итальянцев сегодня ожидает "черная пятница" в связи со всеобщей забастовкой работников транспорта, объявленной самым крупным профсоюзным объединением страны - Всеобщей итальянской конфедерацией труда.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на четыре часа - в разное время в крупнейших городах Апеннин - сегодня остановится наземный транспорт и метро. Если основные затруднения в Риме, Венеции, Болонье, Генуе ожидаются в первой половине дня, то в Милане, Неаполе, Турине, Флоренции транспорт не будет ходить в вечерние часы пик. На четыре часа - с 10:00 до 14:00 /12:00-16:00 мск/ объявили забастовку пилоты самолетов, в связи с чем будет значительно сокращено число рейсов, в том числе национальной авиакомпании Alitalia. Однако в руководстве авиаперевозчика гарантируют, что всем пассажирам будут предложены другие рейсы в тот же день.

С 14:00 до 18:00 /16%00-20:00 мск/ будут бастовать сотрудники железных дорог, поэтому объявлено о задержках, отмене поездов и изменениях в расписании. На четыре часа прервут сообщение и морские транспортные линии, включая паромы.

Помимо работников городского и междугороднего транспорта, в забастовке примут участие служащие госведомств, банков и сберкасс, аптек, школ и медицинских учреждений. Многие из них будут закрыты весь день. Однако власти гарантируют оказание срочной медицинской помощи.

Эта забастовка носит "кризисный" характер и направлена против политики правоцентристского правительства Сильвио Берлускони. Немаловажным наблюдатели считают то, что она проходит в преддверии региональных административных выборов, которые должны состояться в конце марта.