ВР не денонсировала соглашение между Болгарией, Грузией и Украиной

Верховная Рада Украины не поддержала Закон Украины «О денонсации Соглашения между Правительством Республики Болгария, Исполнительной Властью Грузии и Кабинетом Министров Украины о совместной эксплуатации железнодорожной паромной переправы между портами Варна (Республика Болгария), Поти/Батуми (Грузия) и Ильичёвск (Украина)».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 169 (при необходимых 226 - УНИАН) из 397 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Это соглашение подписано 17 апреля 1999 года в г. Поти и ратифицировано с оговорками в 2000 году.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сегодня имеют место нарушения со стороны болгарской стороны положений статей 7 и 13 трехстороннего соглашения. В частности, “с целью привлечения дополнительных объемов перевозок болгарский судовладелец (назначенный перевозчик) в одностороннем порядке предоставляет экспедиторским компаниям и грузовладельцам 10% скидку к существующим тарифам на перевозку грузов в направлении Ильичёвск – Поти/Батуми (нарушение статьи 13 трехстороннего Соглашения).

Болгарской стороной в одностороннем порядке денонсирована Инструкция о порядке расчетов за перевозку грузов в вагонах на морской части железнодорожно-паромного сообщения Варна (Республика Болгария), Поти/Батуми (Грузия) и Ильичёвск (Украина) (нарушение ст. 15 трехстороннего Соглашения).

Согласно статистическим данным, перевозки за 2001–2008 годы составили: Ильичёвск – Поти/Батуми – 7221,1 тыс. тонн (92,2%); Варна – Поти/Батуми – 609,4 тыс. тонн (7,8%).

Болгарская сторона получает прибыль и от перевозки грузовой базы украинской стороны. “Учитывая неравномерное распределение загруженности перевозок грузов по направлениям Украина – Грузия и Болгария - Грузия (соотношение 92,2% к 7,8%) болгарская сторона получает доходы от перевозок грузовой базы украинской стороны”, говорится в записке. В ней отмечается, что ежегодно уменьшается процентная доля «болгарского» грузопотока, что в свою очередь является следствием развития болгарской стороной альтернативных перевозок из Болгарии в Грузию без использования общей паромной линии. Так, в 2001 году было открыто регулярное автомобильно-паромное сообщение между портами Бургас-Поти, организована контейнерная линия между портами Варна - Бургас - Поти. Грузопоток на этой линии переориентировался с паромной переправы Варна-Поти/Батуми-Ильичёвск. При этом, интересы украинской стороны не учитываются.

В июне 2009 года болгарская сторона направила в Грузию проект Соглашения между правительствами Республики Болгария и Грузии об организации железнодорожной паромной линии Варна-Поти/Батуми без участия украинской стороны.

Также, в мае 2008 года болгарской стороной подписано Соглашение с Министерством транспорта России о создании железнодорожно-паромного сообщения порт Кавказ – Варна (эксплуатация началась в марте 2009 года). Перевозки осуществляются за счет переориентации грузопотоков с линии Ильичёвск-Варна.

Вместе с тем, болгарская сторона выступает против открытия новых линий со стороны украинской стороны (Керчь – Поти/Батуми; Керчь - Кавказ).

Парламент Украины решил вернуться к рассмотрению данного вопроса после того, как его изучит новоназначенное правительство.