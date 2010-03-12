Временно закрыт аэропорт «Рівне»

По оперативным данным, по состоянию на 12.00 12 марта закрыт аэропорт «Рівне».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, в настоящее время проводится расчистка взлетно-посадочной полосы от снега. Работу аэропорта планируется возобновить ориентировочно до 17.00.

Напомним, с 8.30 12 марта ориентировочно до 14.00 закрыт также аэропорт «Николаев», где продолжается уборка снега.