Убытки ДЖД в январе выросли на 74%

На Донецкой железной дороге (ДЖД) в январе 2010 года убытки от пассажирских перевозок выросли на 73,6% (или на 31,8 млн. грн.) по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 75 млн. грн.

Об этом УНИРАН сообщили в пресс-службе предприятии.

Согласно сообщению, полученные в январе средства от пассажирских перевозок покрыли расходы лишь на 29,79%.

На предприятии также констатировали, что убытки Донецкой железной дороги в 2009 году из-за льготных перевозок превысили 638 млн. грн. и, в частности, от пассажирских перевозок в дальнем следовании составили 284 млн. грн, в пригородном – 354,5 млн. грн.

В 2009 году Донецкая железная дорога перевезла 60,1 млн. пассажиров, полученные средства покрыли расходы лишь на 43,50%.

Одной из основных причин убыточности пассажирских перевозок являются льготные перевозки, которые недостаточно финансируются из бюджета, объяснили на предприятии.

В 2009 году бюджетами всех уровней на компенсацию за льготные перевозки было предусмотрено 10,8 млн. грн. Донецкой железной дорогой перевезено льготных категорий граждан на сумму 41,4 млн. грн, что в 3,8 раза больше суммы, предусмотренной бюджетом. Из-за этого на протяжении последних месяцев прошлого года Донецкая железная дорога перевозила льготные категории граждан за собственный счет.

В целом получено лишь 11,98 млн. грн. компенсации, что составляет 28,95% от суммы предоставленных услуг.

Значительные средства железная дорога недополучает за перевозку студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений. В государственном бюджете расходы на их компенсацию из года в год предусматриваются в размере не больше 27,20 млн. грн.

Также сложной остается ситуация с компенсацией за перевозку детей в возрасте от 6 до 14 лет. Расходы в государственном бюджете на покрытие данных расходов не предусматриваются вообще. Уже пять лет Донецкая железная дорога обеспечивает льготный проезд детям в возрасте от 6 до 14 лет за свой счет, отметили в пресс-службе.