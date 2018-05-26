«Однополые» купе: девочки налево, мальчики – направо…

Отечественные железные дороги внедряют все более прогрессивные услуги, и на этот раз активно занялись решением проблем гендерного плана и популяризацией новшеств в массах. Далеко не каждому, даже заядлому, железнодорожному путешественнику известно, что уже с 2006 года в Украине появилась возможность купить билет в купе с «половым признаком»: мужское или женское. Непривычный комфорт для страны, привыкшей ездить в электричках и сверхдемократичных "общих" вагонах (тех же плацкартных, только на одно нижнее сиденье умещается аж 3 пассажира). Правда, количество поездов с разнополыми купе поначчалу было ограничено. Теперь же «Укрзализныця» их список пополнит. Так, с 20 апреля нынешнего года эта услуга будет реализована на базе каждого фирменного поезда, а к лету коснется практически всех поездов.

И дело вовсе не в спросе. По словам заместителя начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Ивана Карпяка, «в данном случае нельзя говорить, что возникла потребность. Просто есть редкие случаи, обращения по поводу проезда в «однополом» купе». Собственно, на сегодня данную услугу запрашивают исключительно дамы, и то очень редко (скорее всего, большинство просто не знает о ее существовании - ред.). В «Укрзализныце» отмечают, что фактически являются первопроходцами, поскольку разделения купе по гендерному типу нет в Европе, еще ряде соседних стран, разве что в Российской Федерации. Безусловно актуально для России, с ее беспредельными просторами, по которым поезд от крайней восточной до западной точки идет где-то неделю. А мы, видимо, решили не нарушать традицию - не отставать от северного соседа. Что касается старушки Европы, то там Вам придется выкупить все купе, если не желаете оказаться в компании лиц противоположного пола. Впрочем, у Европы отсутствие проблемы, скорее поясняется, во-первых, слишком небольшими расстояниями внутри мелковатих европейских государств и слишком скоростными поездами. Эти два фактора вкупе приводят к тому, что европейцам практически незнакомо понятие "ночь в поезде".

Однако, вернемся в родную колею. На сегодняшний день «однополое» купе предусмотрено в составе семи украинских поездов, причем на самых популярных направлениях. Только поезд №106Ш «Одесса-Киев» осчастливит вдвойне – купе есть и в вагоне класса «люкс». Принцип определения «пола» купе - кто первым купил, тот и правит бал: мужчина – значит, соберется сильная компашка, женщина – fashion-клуб. Спрос на такую услугу со стороны слабого пола объясняется, по-видимому, тем, что соотечественницы не жалуют сопение (в лучшем случае) незнакомых, но таких близких пространственно, случайных попутчиков, "острые" запахи, причем не только пищевые, а также «разговоры по душам». Мужчины наоборот склонны романтизировать поездку. А как же: ночь, луна, попутчица-незнакомка, пластиковый стаканчик с «горячительным» на выцветшей скатерке, тесный проход, скромное «извините, я переоденусь»… А вспомните, сколько романтических историй, в том числе и киношных, связано со "смешанными" купе. Тот же незабываемый советский фильм "Спортлото-82". Так что, многие представители сильной части человечества достаточно двойственно воспринимают М\Ж купе. С одной стороны, сердце спокойнее за свою жену, отправленную на отдых, а с другой - парням таки отравляет существование мысль о том, что из-за раздельного купе ты, быть может, разминулся со своей возможной половинкой.

Если же вагонную романтику отодвинуть в сторону, то новшество создает определенные неудобства и самим железнодорожникам. Как говорится, инициатива - наказуема. Например, возникает вопрос, как быть с поездами, следующими из Украины в страны, где о такой услуге не слыхивали? К примеру, купила украинская фройлян билет на Берлин, и у самой цели ее ждал большой сюрприз в виде подселения «матерого прусского парня». Такое не исключено ввиду того, что иностранные леди подобные «подарки» в Украине получают, выкупая при этом все купе… Лично мне довелось несколько лет назад наблюдался сей случай в поезде из, опять таки, Берлина: женщина выкупила двухместное купе, а в Украине к ней подсел мужчина – и не зайцем, а с соответствующим билетом! Впрочем, он оказался «добряком» – почти всю дорогу одиноко жался в коридоре.

Между тем, И.Карпяк уверяет, что даже если в «гендерное» купе продан лишь один билет, лицам другого пола туда «зась». «Конечно, это влияет на доходность железной дороги», - сетует он. Кстати, в плане цены билета Ваш выбор не имеет значения. И еще одно. Ведомство не исключает, что в случае недостаточного спроса на услугу будет отказываться от таких купе (назовем их М/Ж) в период пиковых перевозок, когда мест не хватает. «Если места в купе будут свободными, то будет продаваться и смешанное купе, особенно в пик», - отмечает И.Карпяк.

Таким образом, к нынешнему лету купе М/Ж, как правило, одно в составе, можно будет заказать в любом поезде. Поэтому, если первой билет в него купит женщина, то мужчина останется без возможности 100% путешествовать в тесной мужской компании. В любом случае, приятно осознавать, что теперь в наших поездах появится возможность выбрать эту самую компанию, особенно учитывая, что пока дневных поездов у нас не так много, в большинстве случаев приходится ехать ночью. Особенно обрадуются мамы, вздохнув с облегчением, отправляя свою студентку в Ж-купе в другой город.

Для тех, у кого нет времени ждать до лета, напоминаем, что на сегодняшний день «мужские» и «женские» купе предусмотрены в составе следующих поездов: в поезде № 024Ш «Одесса – Москва», вагон 09 купейный; поезде № 106Ш «Одесса – Киев», вагон 04 купейный и вагон 08 люкс; поезде № 060Ш «Одесса – Харьков», вагон 10 купейный; поезде № 064Ш,П «Одесса – Днепропетровск», вагон 06 купейный; поезде № 124Ш «Одесса – Киев», вагон 05 купейный; поезде № 049/050Ш «Киев - Трускавец», вагон 02 купейный; поезде № 091/092Ш «Киев - Львов», вагон 07 купейный.

Кира Матвеева (УНИАН)