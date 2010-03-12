«Укрзализныця» намерена реализовывать Киотский протокол

«Укрзализныця» намерена реализовывать природоохранные мероприятия по Киотскому протоколу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая СЕРГИЕНКО.

«Железнодорожники должны более практично работать по Киотскому протоколу относительно возвращения инвестиций, вложенных в природоохранные мероприятия», – заявил Н.СЕРГИЕНКО во время семинара «Киотский протокол как дополнительный механизм финансирования проектов и меры повышения энергоэффективности и энергосбережения на железнодорожном транспорте», который состоялся 11 марта в Киеве.

По словам Н.СЕРГИЕНКО, в рамках Киотского протокола железнодорожники могут более быстрыми темпами вернуть в отрасль средства, вложенные в капитальные инвестиции. «Прежде всего мы можем отработать проекты электрификации железных дорог. Для нас наиболее привлекательными являются проекты по Юго-Западной, Донецкой и Львовской железным дорогам. Также интересным может быть проект по переводу котельных на более экологические виды топлива. Железные дороги уже имеют такие программы и вкладывают значительные средства в их реализацию. Еще одним возможным проектом для сотрудничества может стать оборудование пассажирских вагонов и дизель-поездов замкнутыми, экологически чистыми системами сбора хозяйственно-бытовых отходов», – отметил заместитель генерального директора ведомства.

Как отмечается в сообщении, железные дороги Украины за последние пять лет (2004-2008 гг.) на мероприятия по охране окружающей природной среды потратили свыше 1,78 млрд. грн. собственных средств. По оперативным данным, в прошлом году железные дороги в проведение природоохранных мероприятий инвестировали свыше 0,5 млрд. грн. собственных средств. В целом около 4% капитальных инвестиций на железнодорожном транспорте направляется на природоохранные мероприятия.

В частности, предприятия отрасли строят и модернизируют системы очистки стоковых вод, оборотного водоснабжения, осуществляют мероприятия по охране земель, недр, растительного и животного мира, по уменьшению выбросов в атмосферу, внедряют энергосберегающие технологии, проводят электрификацию и пр.

При этом в «Укрзализныце» напоминают, что железнодорожный транспорт является наиболее экологически чистым видом транспорта. К примеру, на железнодорожный транспорт приходится только 0,04% использования земель, 0,18% – свежей воды и 0,06% от всех выбросов обратных вод в водоемы.

*** Киотский протокол (к Рамочной конвенции ООН) – международное соглашение, предусматривающее стабилизацию выбросов углекислого газа в атмосферу на уровне 1990 г., а затем – постепенное их уменьшение для предупреждения изменения климата на планете. Согласно протоколу, для каждой страны устанавливается максимально допустимый предел выбросов. Все развитые государства и страны с переходной экономикой, ратифицирующие настоящий документ, принимают на себя обязательство ограничить и снизить выбросы парниковых газов в 2008-2012 гг.

Для достижения поставленной цели Киотский протокол предлагает несколько механизмов. Первый – торговля квотами. Если страна не использует на 100% разрешение на выбросы парниковых газов (квоту), она может продать его другому государству. Второй – это проекты совместного внедрения. Развитые страны и страны с переходной экономикой могут совместно осуществлять проекты по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу на территории одной из стран и потом «делить» полученный эффект – «передавать» друг другу полученные единицы снижения выбросов.