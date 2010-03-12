В конкурсе на пост гендиректора Львовских авиалиний остался один участник

К участию во втором этапе конкурса на замещение вакантной должности генерального директора государственного авиационного предприятия «Львовские авиалинии» допущен один кандидат – Дмитрий ЧЕВЕРДЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, соответствующее решение было принято вчера, 11 марта, в ходе заседания комиссии по определению участников конкурса на замещение вакантной должности гендиректора «Львовских авиалиний».

После определения участников второго этапа конкурса комиссия объявила претенденту требования относительно ожидаемых результатов по управлению государственным авиационным предприятием «Львовские авиалинии» и установила срок в 20 календарных дней для разработки конкурсного предложения.

Как напомнили в Минтрансе, должность гендиректора ГАП «Львовские авиалинии» является вакантной с 12 декабря 2008 года. Обязанности руководителя предприятия исполняет Валерий БЕЛОУСОВ.

Справка УНИАН. Д.ЧЕВЕРДЮК с января 2007 года работал во «Львовских авиалиниях» заместителем генерального директора по общим вопросам, с марта 2007 года – первым заместителем. 27 августа 2007 года был уволен по собственному желанию. До этого Д.ЧЕВЕРДЮК возглавлял авиакомпанию «Сириус», которая активно сотрудничала с «Львовскими авиалиниями» в 2001-2006 гг. Однако в результате сотрудничества появилось множество претензий, и компании решали проблемы в суде. В частности, «Львовские авиалинии» отмечали, что «Сириус» арендовал воздушные судна по заниженной плате и что данное сотрудничество нанесло ущерб «Львовским авиалиниям».