Премии за утилизацию старых авто предотвратили спад

Премии за утилизацию старых автомобилей, которые выплачивались при покупке новых, предотвратили снижение покупательского спроса в Германии. В минувшем году также возрос вывоз подержанных автомобилей за границу, пишет Немецкая волна

Премии за подержанные автомобили, выплаченные при покупке новых, предотвратили снижение покупательского спроса в Германии. Как сообщило в пятницу, 12 марта, Федеральное статистическое ведомство, выделенные в этих целях государством миллиарды евро предотвратили резкое падение покупательского спроса в 2009 году. Расходы среднестатистической семьи, связанные с покупкой автомобилей, увеличились на 20,5 процента и достигли 73 миллиардов евро. В то же время в целом покупательский спрос возрос на 0,4 процента по сравнению с 2008 годом, передает агентство GLP.

Особым спросом пользовались мало- и микролитражки

По данным Федерального автотранспортного ведомства, в 2009 году в стране было зарегистрировано 3,8 миллиона приобретенных новых автомобилей – на 23 процента больше, чем в предыдущем году. Так много машин немцы покупали лишь в 1991 и в 1992 годах, в течение которых наблюдался экономический бум. В 2009 году особым спросом пользовались мало- и микролитражки. За каждый сданный в утиль подержанный автомобиль государство выплачивало 2500 евро. Всего на эти цели было выделено 5 миллиардов евро.

Увеличился вывоз подержанных автомобилей за границу

В прошлом году зарегистрировано увеличение вывоза подержанных автомобилей за границу, отмечает агентство dpa. Всего было экспортировано 389 200 машин на общую сумму 4,5 миллиарда евро. Крупнейшим покупателем стали государства Африки. В Бенин было вывезено 28 тысяч автомобилей – на 28 процентов больше, чем в 2008 году. Нигерия приобрела 18 500 машин (плюс 25 процентов).

Чемпионом по росту закупок автомобилей из Германии стал Афганистан (плюс 195 процентов), за ним следуют Ливан (плюс 122) и Туркмения (плюс 55 процентов). В то же время зарегистрировано резкое падение экспорта в Россию (минус 81 процент). Эксперты связывают это с существенным повышением российских таможенных пошлин. Снизился также вывоз автомобилей в Польшу и Румынию.