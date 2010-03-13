Авиаторы украинских ВМС в США будут изучать опыт

Группа офицеров управления морской авиации командования Военно-морских сил Украины и Сакской морской авиационной бригады с 14 по 20 марта в американском городе Норфолк ознакомится с особенностями подготовки и работы специалистов технического обслуживания авиационной техники ВМС США, с оборудованием объектов учебной базы, а также изучит обязанности специалистов во время обеспечения полетов авиации с борта корабля. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Пребывание отечественных военно-морских авиаторов в военно-морской базе США происходит в соответствии с перечнем мероприятий международного сотрудничества украинского военного ведомства на февраль-март 2010 года.