Жители Лондона смогут пройти по туннелю под Темзой

В Лондоне впервые за 145 лет откроют для пешеходов туннель под Темзой. Как сообщает газета The Daily Mail, туннель, построенный инженером Брунелем в 1825-1843 годах, будет открыт всего на два дня. Позже он будет использоваться для линии метрополитена.

Туннель имеет длину 370 метров и проходит в 22 метрах под Темзой. Для прокладки сооружения впервые были использованы тоннельные щиты.

После открытия туннель использовался как место для отдыха горожан, в нем также располагались магазин, с 1869 года по туннелю проходила линия железной дороги, а позже метрополитена. В 2007 году туннель был закрыт.