Вчера в поезде «Одесса – Хмельницкий» загорелись 2 вагона

Вчера после 21.00 было возобновлено движение поездов на железнодорожном участке Одесса-Котовск, где около 15.00 загорелись второй и третий вагоны пассажирского поезда №172 «Одесса – Хмельницкий».

Об этом сообщила УНИАН главный специалист отдела по связям с общественностью одесского облуправления МЧС Лидия ЯНКОВСКАЯ.

Специалисты МЧС устанавливают причины пожара. «Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств и виновников пожара», - сказала Л.ЯНКОВСКАЯ.

Пострадавших в результате возгорания двух вагонов пассажирского поезда №172 «Одесса – Хмельницкий» нет.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщила пресс-секретарь «Укрзализныци» Анастасия ПЮРО.

По ее словам, люди были вовремя эвакуированы.