Вчера в поезде «Одесса – Хмельницкий» загорелись 2 вагона
Потерпевших нет, сообщает УЗ
Вчера после 21.00 было возобновлено движение поездов на железнодорожном участке Одесса-Котовск, где около 15.00 загорелись второй и третий вагоны пассажирского поезда №172 «Одесса – Хмельницкий».
Об этом сообщила УНИАН главный специалист отдела по связям с общественностью одесского облуправления МЧС Лидия ЯНКОВСКАЯ.
Специалисты МЧС устанавливают причины пожара. «Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств и виновников пожара», - сказала Л.ЯНКОВСКАЯ.
Пострадавших в результате возгорания двух вагонов пассажирского поезда №172 «Одесса – Хмельницкий» нет.
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщила пресс-секретарь «Укрзализныци» Анастасия ПЮРО.
По ее словам, люди были вовремя эвакуированы.