«Черкасский автобус» в 2009 г. увеличил убыток на 53,6%

ОАО «Черкасский автобус» (г. Черкассы) в 2009 году увеличило чистый убыток на 53,6%, по сравнению с 2008 годом, до 29,155 млн. грн. Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году «Черкасский автобус» сократил активы на 19,1%, по сравнению с 2008 годом, до 339,767 млн. грн.

ОАО «Черкасский автобус» (г. Черкассы) входит в состав Корпорации «Богдан» и занимается производством автобусов и автомобилей.

Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

99,0944% ОАО «Черкасский автобус» принадлежит ПАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс» (ранее ОАО «Луцкий автомобильный завод»).