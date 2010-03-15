Перевернулся «Неоплан», ехавший по маршруту Киев-Буковель

Сегодня ночью на 74 километре автодороги Киев - Каменец-Подольский перевернулся автобус "Неоплан", ехавший из Киева в Буковель. Три человека погибли, 10 – госпитализированы, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

В салоне находился 21 человек. В районе села Кутище Любарского района Житомирской области водитель автобуса неожиданно не справился с управлением: на закруглении дороги автобус резко съехал в кювет и перевернулся.

На месте аварии погибли три человека, сообщают в ГАИ. 10 пассажиров получили травмы. Всех их доставили в Любарскую центральную районную больницу.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной трагедии. Не исключено, что водитель автобуса с туристами не справился с управлением из-за снегопада.